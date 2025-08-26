Drugi tir bo nared septembra 2026

Gradbena dela na železniški progi Divača-Koper, ki bodo omogočala prevoznost proge in začetek testiranj, bodo zaključena v marcu 2026, vsa druga dela pa septembra 2026. Tako je včeraj pojasnila družba 2TDK, ki na omenjeni železniški progi gradi drugi tir.

S pojasnilom se je odzvala na včerajšnje poročanje portala Forbes, ki je zapisal, da se rok za izgradnjo drugega železniškega tira Divača-Koper zamika za pol leta, in sicer, da se bodo dela zaključila 5. septembra 2026, medtem ko bi se morala po pogodbi zaključiti do konca tega leta.

Po poročanju portala Forbes zamuda pri izvajanju del na železniški progi izhaja iz aneksa, ki ga je julija z izvajalci tretjega sklopa del na drugem tiru sklenila družba 2TDK. Po prvotni pogodbi bi morali imeti izvajalci tretjega sklopa del dostop do delovišča v prvem predoru že konec letošnjega marca, zaradi zamika v prvem in drugem sklopu del pa to ni bilo mogoče. Aneks predvideva, da bo delovišče izvajalcem tretjega sklopa dostopno v avgustu oziroma en del še pozneje. Posledično aneks predvideva tudi poznejši zaključek del tretjega sklopa, je zapisal portal Forbes.

Forbes ob tem dodaja, da verjetno tudi novi roki ne bodo povsem doseženi. V družbi 2TDK so namreč na vprašanje, ali so izvajalcem tretjega sklopa omogočili začetek del na odprti trasi do predora Lokev (T1) s 1. avgustom, kot je zapisano v aneksu, odgovorili, da ne.

Med gradnjo so naleteli na več kot 90 kraških pojavov, zaradi katerih je bilo treba izvesti zahtevnejše premostitvene konstrukcije, so še pojasnili iz družbe 2TDK. Nekatere od teh so daljše od 15 metrov in so zato zahtevale posebne rešitve ter večmesečno delo strokovnjakov geodetske, gradbene in inženirske stroke, saj pred začetkom del kljub vsem opravljenim raziskavam niso bile predvidene.