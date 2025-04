Drugi tir med Divačo in Koprom že 80-odstotno dokončan

JAN KLOKOČOVNIK (Primorske novice)

Projekt gradnje drugega tira med Divačo in Koprom napreduje po načrtih tako z vidika financ kot časovnega okvira, je ob včerajšnjem ogledu delovišč zatrdila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. »Marca 2026 bomo vzpostavili prevoznost in začeli progo testirati,« je obelodanila.

Generalni direktor družbe 2TDK Matej Oset je poudaril, da je trenutno dokončanih že 80 odstotkov celotnega projekta. Doslej je izvajalec dokončal 37 kilometrov predorov, zgradil je vse viadukte, trenutno poteka postavitev tirov.

Največji infrastrukturni projekt zgodovine Slovenije

Ministrica je poudarila, da gradnja drugega tira predstavlja največji infrastrukturni projekt v zgodovini Slovenije, v okviru katerega so izvedli tudi največ geomehanskih in geoloških raziskav doslej. Kljub temu je priznala, da tudi najbolj izkušeni strokovnjaki ne morejo predvideti vseh nepričakovanih situacij na terenu. Med gradnjo so se namreč soočili s številnimi izzivi, med drugim z nenadnimi kraškimi pojavi, plazovi in drugimi geološkimi zapleti.

Eden takšnih primerov je plazenje v dolini Glinščice. Teren drsi približno milimeter na mesec oziroma nekaj več kot centimeter na leto. Plazenje bodo reševali z gradnjo globokih vodnjakov.