Društva bodo raziskovala žensko nošo

Kdor si danes sešije nošo, občuti pripadnost svoji zemlji in navezanost na krajevne običaje. Kdor jo je podedoval od staršev, babic in dedkov pa jo skrbno hrani in ponosno nosi z zavestjo, da gre za dragoceno obleko, ki v vseh svojih delih priča o zgodovini naroda. Noše, ki jih družine hranijo v svojih skrinjah, so zato del skupne dediščine, ki jo želi naveza društev in institucij raziskovati s projektom Ženska duša v barvi in vezenini. Predstavili so ga v torek v društvu Rdeča zvezda v Saležu.

Večer je uvedlo predvajanje kratkega dokumentarnega filma Izročilo Brkinov in Krasa, ki ga je pripravil sežanski zavod Dobra pot v sodelovanju s študentkami in študenti filmografije Višje strokovne šole Srečka Kosovela. V njem nastopa Silva Perčič, ena od pobudnic projekta ter mentorica tečajev šivanja in spoznavanja primorske noše. »Projekt je nastal iz potrebe po popisu noš Slovencev, ki živimo na italijanski strani meje,« je pojasnila, »z željo, da bi nove noše lahko zvesto sledile nekdanjim običajem.« Delovno skupino sestavljajo, poleg Perčičeve, repentabrska občinska odbornica in umetnica Melania Kalz, Gabriela Caharija in Pierina Furlan za društvo Rdeča zvezda ter etnologinja in kulturna antropologinja Jasna Simoneta. Projekt nastaja s podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine in bo zaključen najkasneje čez eno leto, kot partnerji pa sodelujejo Inštitut za slovensko kulturo v Špetru, društva Krut, Kraški dom, Stu ledi, France Prešeren in Dom Briščiki, občine Zgonik, Repentabor, Sovodnje ob Soči in Doberdob ter večstopenjske šole Nabrežina, Opčine in Doberdob.

Raziskovalke vabijo vse, ki doma ali drugje hranijo starejšo narodno nošo ali smo dele noše, naj se oglasijo in sodelujejo pri popisu. V torek so že zbirali imena oseb, ki želijo sodelovati pri popisu, na voljo pa je elektronski naslov projektzenskanosa@gmail.com in dve telefonski številki, ki ju objavljamo v časopisu. Raziskovalke bodo priredile srečanja, na katerih bo mogoče pokazati svojo nošo ali dele noš, sledilo pa bo fotografiranje in zbiranje podatkov. Nastal bo namreč katalog, v okviru projekta pa bodo priredili razstave in informativna srečanja.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.