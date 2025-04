Družba AcegasApsAmga ima novo vodstvo

Družba AcegasApsAmga, ki v Občini Trst skrbi za odvoz in odlaganje odpadkov ter distribucijo vode, plina in električne energije, ima novo vodstvo. Novi izvršni direktor družbe je Carlo Andriolo, novi predsednik pa Roberto Gasparetto. Andriolo je bil v preteklem mandatu predsednik družbe, na občnem zboru so mu sedaj zaupali vlogo izvršnega direktorja. Gasparetto pa je bil preteklih 12 let izvršni direktor družbe. Podpredsednik AcegasApsAmga je postal Tomaso Tommasi di Vignano, ostali člani upravnega odbora pa so Alessandro Baroncini, Massimo Fuccaro, Antonino Pipitone in Daniele Mosetti. Slednji bo zastopal Občino Trst. Družba AcegasApsAmga, ki od leta 2013 deluje znotraj skupine Hera, je na severovzhodu Italije v letu 2024 ponujala storitve za skupnih 380 milijonov evrov.