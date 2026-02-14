Umrl Claudio Sterpin, prijatelj Liliane Resinovich

Claudio Sterpin, 86-letni intimni prijatelj pokojne Liliane Resinovich, je umrl. Bil je eden ključnih pričevalcev v primeru njene smrti. Bil je prepričan in je dokazoval, da ni šlo za samomor, kot so sprva trdili sodniki, in da je torej bila žrtev nasilne smrti. Vneto je iskal resnico, pri čemer je sume večkrat posredoval javnosti in sodnikom.

V mladih letih je zaslovel kot odličen športnik, bil je maratonec.

63-letna Tržačanka Liliana Resinovich je izginila 14. decembra 2021, njeno truplo so našli 5. januarja 2022 v Svetoivanskem parku. Odgovorov o njeni smrti še ni.