Družina vpletena v nesrečo na avtocestnem priključku pri Devinu

Tri osebe so bile včeraj poškodovane v nesreči, ki se je okrog 15. ure pripetila na avtocestnem priključku pri Devinu v smeri Moščenic. Gre za celotno družino, starša so reševalci službe za nujno medicinsko pomoč Sores prepeljali v katinarsko bolnišnico, malo deklico pa v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo. Vsi so bili sprejeti z rumeno triažno kodo. Utrpeli so poškodbe obraza in prsnega koša. Avtomobil je trčil v obcestno skalo, nato ga je odbilo na sredino cestišča in se je prevrnil na bok. Na kraju so tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice, karabinjerji, policisti, ki preiskujejo njene vzroke in osebje družbe Autovie Venete.