Družina Wulz - tri generacije fotografov v Trstu

V Trst se pred pozabo vrača del mestne zgodovine, tiste, ki jo je vsaj eno stoletje krojila družina fotografov Wulz. Tri generacije - Giuseppe, njegov sin Carlo ter Carlovi hčerki Wanda in Marion - s svojimi fotografijami in življenjskimi zgodbami ponazarjajo družbene in kulturne spremembe v mestu, s posebnim poudarkom na svetu žensk, na ustvarjalnosti in umetniškem eksperimentiranju.

Družini Wulz je posvečena fotografska razstava, ki jo v sklopu Go! 2025 & Friends danes v prostorih Skladišča idej na Korzu Cavour odpira Deželni zavod za kulturno dediščino Furlanije - Julijske krajine (ERPAC) v sodelovanju s fundacijo Alinari iz Firenc. Fotografia Wulz - Trieste, la famiglia, l’atelier ponuja obiskovalcu potovanje, ki se začne z listanjem fotografskega albuma družine, ki pripada nemško in slovensko govoreči manjšini, ki se je v 19. stoletju hitro vključila v italijansko večino in predstavlja danes del zgodovine Trsta. Družina je v mestu vodila fotografski atelje med letoma 1868 in 1981.

Razstava bo na ogled do 27. aprila, in sicer od torka do nedelje, med 10. in 19. uro.

Za vstopnico bo treba odšteti 8 evrov (5 po znižani ceni), na voljo pa je tudi zajeten katalog.