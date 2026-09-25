Družinske trgovine zapirajo vrata

Med sprehodi po tržaških mestnih četrtih in predmestju le še redko opazimo zanimivo izložbo manjše trgovine, ki ponuja izvirno blago. Najverjetneje bomo hodili mimo spuščenih žaluzij, za katerimi je nekoč mrgolelo ljudi, kupcev in radovednežev. Zapiranje manjših trgovin ni le posledica odpiranja prodajaln velikih verig, nakupovalnih središč in spletne trgovine. V večini primerov gre za pomanjkanje generacijske prenove. Družinski obrati so za mlajše nezanimivi, saj je njihovo upravljanje postalo vse bolj zapleteno, predvsem pa finančno večkrat neobvladljivo.

S popusti še zadnjič vabi trgovina Verh na Šentjakobskem trgu, ki bi decembra praznovala 70 let. Francesco Verh in Tiziana Stocovaz Verh bosta sklenila zgodbo nekoč slovenske družine, treh generacij prodajalcev, ki so se znali prilagoditi vsak svojemu obdobju. Leta 1956 je Mario Verh, Francescov oče (ded je imel trgovino onstran ceste), odprl manjšo šiviljsko trgovino, kasneje pa sta se mu pridružila sin in snaha, ki sta v bližnjih prostorih odprla trgovino s spodnjim perilom, prti in drugim blagom. Zdaj se že vrsto let posvečata prodaji športnih oblačil znane italijanske znamke. Prisegata na kakovost in prijaznost. Od vedno sta del mestne četrti. »Ko smo mi začeli s prodajo, je bila predaja posla med očetom in nami nek naravni prehod. Spominjam se strank, ki so sem prihajale s svojimi otroki, ki so nato še sami postali naše stalne stranke,« sta povedala. Kupcev je danes veliko tudi iz drugih predelov mesta in iz tujine. Pri Svetem Jakobu prenočuje veliko turistov, ki zelo radi kupujejo športna oblačila.

Družinskih trgovin ne zapirajo samo v predmestju in posameznih mestnih četrtih. V Ulici Mazzini, kamor so se preselili leta 2013 po več letih, ko so zasedali pritličje v Ulici san Spiridione, bodo pred koncem leta zaprli znano trgovino s posteljnino, spodnjim perilom in drugimi oblačili Monti. Družina Lenori, ki bo predvidoma zadnji račun izdala 31. decembra, je licenco prevzela leta 1964, trgovina Monti pa v Trstu deluje že od leta 1831. Spušča se še en zastor nad zgodovinsko trgovino, potem ko so svoja vrata v zadnjih letih zaprli znani trgovci, kot so bili Smolars, Marchi Gomma, Godina, Guina in kmalu še Dick. Vse omenjene trgovine ponujajo v tem obdobju zelo ugodne cene, včasih polovične. Kaj bo iz prostorov, ki jih zapuščajo, še ni povsem jasno.