Začenja se znanstveni festival Trieste Next

Danes se začenja znanstveni festival Trieste Next, ki se letos predstavlja pod naslovom Oblika mišljenja. Interakcije med možgani in inteligencami. Do nedelje bo mesto gostilo številna predavanja, pogovore, delavnice in druge dogodke, namenjene tako strokovni kot širši javnosti. Festival bodo danes ob 11.30 uradno odprli na Velikem trgu. Med dopoldanskimi dogodki izstopajo pogovor o napakah in učenju pri znanstvenem raziskovanju ter projekcija dokumentarca o skrivnostih oceanov (ob 11. uri v gledališču Fabbri). Popoldne bo v ospredju vprašanje različnih oblik inteligence. Ob 15. uri bodo v šotoru na Velikem trgu razpravljali o globokem oceanu in njegovih še vedno slabo raziskanih ekosistemih. Ob 16.30 bo v Trgovinski zbornici na sporedu predavanje o prihodnosti javnih storitev ter o vplivu digitalnega okolja na družbo.

Ob 18. uri bo v gledališču Miela nastopil Nello Cristianini, profesor umetne inteligence na Univerzi v Bathu, ki bo predstavil svoje razmišljanje o prvih zemljevidih umetne inteligence.Vrhunec prvega dne bo večerni program v Operni hiši Verdi. Ob 20.30 bo arheolog in raziskovalec z Univerze v Oxfordu Lambros Malafouris razmišljal o odnosu med možgani, telesom, okoljem in predmeti, ki oblikujejo našo identiteto. Ob 21.30 bo sledil filozof in psihoanalitik Umberto Galimberti. Govoril bo o spreminjanju pojma resnice ter o njenem položaju v času tehnologije, algoritmov in poplave informacij. Celoten program najdete na tej povezavi.