Novo plovilo za varnost in reševanje

Prostovoljno društvo za varnost in reševanje v Furlaniji - Julijski krajini je svoje operativne zmogljivosti okrepilo z novim plovilom. Novo motorno plovilo s prikolico je bilo kupljeno s finančnim prispevkom Fundacije CRTrieste. Namenjeno bo nadzoru obalnega okolja, dejavnostim civilne zaščite, reševanju in zagotavljanju varnosti na morju. Sprejme lahko do 12 oseb, zaradi česar bo uporabno tudi pri zahtevnejših intervencijah. Novost so prostovoljci predstavili včeraj v portiču pred Čedazu. Tam so povedali, da njihovo prostovoljno društvo (CVSS-FVG) deluje na področju varnosti, reševanja in operativne podpore. Njegovo delovanje temelji na organiziranem sistemu prostovoljnega dežurstva, usposobljenosti in izkušnjah članov, so razložili sogovorniki.

Društvo ima sklenjen dogovor z deželno civilno zaščito, pri svojem delu pa uporablja organizirano strukturo, usposobljeno osebje in enotne postopke. Takšen način dela omogoča učinkovitejše izvajanje nalog in zmanjšuje tveganje za prebivalce ter člane operativnih ekip. Predsednik društva Alessandro Piemonte je na včerajšnji predstavitvi novosti izpostavil tudi pomen nenehnega posodabljanja opreme in metod dela. Po navedbah društva je naložba v novo plovilo pomemben korak pri nadaljnjem razvoju operativnih zmogljivosti in zagotavljanju podpore širši skupnosti.