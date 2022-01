Dučejev koledar ponovno na voljo v trafikah

Ob novem letu so po mnogih domovih obesili nove koledarje. In zdi se, da delovni urnik, telovadbo, izlete s prijatelji in druge termine marsikdo najraje beleži pod velike fotografije nekdanjega italijanskega fašističnega diktatorja Benita Mussolinija. Na to, da je v tržaških trafikah naprodaj koledar, ki ponuja »neobjavljene fotografije, zanimivosti in zgodbe zgodovinskega lika« –­ tako v opisu produkta za prave nostalgike režima –­ nas je opozoril bralec. Ponudba openske trafike mu ni bila všeč. Zanimalo pa ga je tudi, od kod se tovrstni koledarji pojavijo.

Dučejev koledar je pravzaprav pri nas vsako leto na voljo in to ne le v eni, denimo openski trafiki, temveč v vseh prodajalnah na območju severovzhodne Italije, tako imenovanega Triveneta. Trafikam ga deli skupni dobavitelj Dis-Pe Distribuzione prodotti editoriali za Furlanijo - Julijsko krajino, Veneto in Južno Tirolsko. »Dobavi pa se ne moremo odreči, distributerju lahko le vrnemo neprodano blago,« so nam pojasnili prodajalci v nekaterih trafikah na Tržaškem.

Nekateri so se tako odločili, da koledarja v svoji trgovini ne razstavljajo. Boljše izbire namreč nimajo. »Ti koledarji so pri nas ostali kar v škatlah,« so dejali v proseški trafiki. Tudi v rojanski prodajalni pri cerkvi koledarja niso izpostavili. »Vsako leto pa nas kdo izrecno vpraša po njem, ker očitno ljudje vedo, da je pač na razpolago,« je razložil tamkajšnji prodajalec. Ponekod so se prodajalci odločili za vmesno pot: Benito ni ostal skrit v škatli, končal pa je čisto na dno, kot zadnja izbira med različnimi koledarji. Vsekakor, so povedali v trafikah, peščica ljudi koledar kupuje.