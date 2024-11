Duhovniškega poklica se je učil med delavci

Msgr. Ettore Malnati, ki je do nedavnega vodil tržaško župnijo Notre Dame de Sion (Naša Gospa sionska), je včeraj v palači deželne vlade na Velikem trgu prejel 30. nagrado Barcola. Slednjo različne ustanove podeljujejo zaslužnim Tržačanom, ki so pustili globok pečat v mestnem družbeno-kulturnem življenju.

Malnati, rojen 30. decembra 1945 v bližini mesta Varese v Lombardiji, je v Trst prišel leta 1960, ko se je vpisal na tukajšnje semenišče. Leta 1971 so ga posvetili v duhovnika. Medtem je bil Malnati deset let desna roka takratnega škofa Antonia Santina. Ravno ta ga je spodbudil, naj goji stike z ostalimi verskimi skupnostmi. Tudi na včerajšnji slovesnosti je bilo videti predstavnike tržaških verskih skupnosti, med njimi srbsko-pravoslavnega popa Raška Radovića.

V preteklosti je Malnati sodeloval tudi v postopkih za beatifikacijo in kanonizacijo blaženih in svetnikov. Ko je tržaško Cerkev vodil Giampaolo Crepaldi, pa je prevzel vlogo škofovega vikarja za kulturo. Med mnogimi vlogami, ki jih je Cerkev v več kot 50 letih duhovniškega poklica zaupala msgr. Malnatiju, je bilo tudi mesto vikarja v sedaj že nekdanji tovarni ladijskih motorjev Wärtsilä pri Boljuncu. »Med delavci sem se dejansko učil duhovniškega poklica. Tovarna je šola življenja. Sodeloval sem z delavci vseh narodnosti: z Italijani, s Slovenci, Srbi, Albanci in drugimi. V tovarni sem začutil tisti občutek skupnosti, ki bi ga rad videl tudi v širši družbi,« je v nagovoru dejal duhovnik in si hkrati zaželel, da bi tržaška javnost presegla travme in antagonizme prejšnjega stoletja. »Iščimo stvari, ki nas razdvajajo, pogovarjajmo se o njih in v dialogu nato iščimo to, kar nas povezuje,« je še povedal nagrajenec in obžaloval dejstvo, da se v Trstu veliko govori o dialogu, marsikdaj pa vse ostane le pri besedah.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.