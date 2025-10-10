DUS v sporu z jusi začasno odločil v prid Občini Trst

Odločba Občine Trst o prevzemu pristojnosti in zemljišč proseškega ter openskega odbora za ločeno upravljanje jusarskega premoženja ne oškoduje jusarjev. S to izjavo se marsikdo ne bo strinjal, izhaja pa iz nedavne odredbe deželnega upravnega sodišča (DUS). Slednje namreč ni sprejelo zahteve po prekinitvi izvršljivosti omenjenega dokumenta, ki so jo vložili openski in proseški jusarji.

Tožbo je v imenu jusarjev julija vložil odvetnik Peter Močnik. V njej se je skliceval na zakonodajo, vezano na skupno lastnino, a tudi na domnevne upravne nepravilnosti pri ravnanju Občine Trst. Po eni strani je ocenil, da je odločba neskladna z občinskim statutom in pravilnikom rajonskih svetov. Poleg tega Občina Trst v svojem sklepu naj ne bi predvidela stroškov za upravljanje teh zemljišč. Nenazadnje pa je v pritožbi spomnil na italijansko zakonodajo o skupnih lastninah. Tozadevni zakon iz leta 2017 predvideva, da je upravljanje jusarskih zemljišč v domeni organizacij staroselcev. Ko teh ni, se lahko ustanovijo odbori za ločeno upravljanje.

»Odredba sodišča se ne nanaša na sam sklep, o vsebini moramo še razpravljati, tukaj gre le za izvršljivost,« je Primorskemu dnevniku razložil Močnik. »V tem trenutku za sodišče ni razvidna neposredna škoda za jusarje,« je povzel utemeljitev DUS.