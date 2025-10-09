Dva zbora za spodbujanje kulturnega dialoga

Zveza slovenskih kulturnih društev vabi na koncert Vox harmoniae – Glasovi harmonije / Le voci dell’armonia, ki bo jutri ob 20. uri v evangeličansko luteranski cerkvi na Trgu Panfili v Trstu. Dogodek s prostim vstopom spada v niz prireditev Slovenski pozdrav Barkovljanki.

Na koncertu bosta nastopila Dekliška vokalna skupina Primorsko iz Mačkolj ter gostujoči Zbor sv. Nikolaja Litija. Namen projekta je spodbujati kulturni dialog z zborovsko glasbo. Vsak zbor prinaša s seboj edinstveno glasbeno dediščino in v času, ko so delitve vse bolj očitne, prinaša Vox harmoniae sporočilo upanja, enotnosti ter medsebojnega razumevanja.

Vokalna skupina Primorsko iz Mačkolj je nastala leta 2013 in od tedaj so dekleta nastopila na mnogih lokacijah v domači in širši okolici, dan za dnem pa bogatijo pevsko znanje in si zastavljajo nove cilje. Skupino od ustanovitve vodi dirigentka Aleksandra Pertot. Repertoar zajema različne glasbene stile – od slovenskih in tujih narodnih pesmi, avtorskih skladb, partizanskih do sakralnih.

Zbor sv. Nikolaja Litija je eden najvidnejših slovenskih pevskih sestavov, ki že več kot 25 let bogati slovenski in evropski zborovski prostor. Posebno pozornost namenja naročanju in izvajanju novih del slovenskih skladateljev.