Dve osebi poškodovani v Miramarskem drevoredu

V Miramarskem drevoredu nekaj sto metrov pred železniško postajo v smeri mestnega središča so bili malo pred 17. uro vpleteni v prometno nesrečo avtomobil audi, motor kawasaki in pešec. Poškodovani sta bili dve osebi, pešec, star okrog 60 let, ki je sprehajal psička in voznik motorja. Psiček je bil na srečo nepoškodovan. Kaže, da je avtomobil podrl pešca, pri čemer je bil v nesrečo vpleten še motor. Pešec in motorist sta obležala na cestišču, oba sta bila poškodovana, nista pa izgubila zavesti. Na kraju sta bili dve reševalni vozili deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in zdravniški avtomobil, lokalni policisti ter gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice. Miramarski drevored so začasno zaprli za promet. Vzroke nesreče preiskujejo lokalni policisti.