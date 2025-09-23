Dvojezična spominska plaketa Občine Trst za DSI

Občina Trst je Društvu slovenskih izobražencev danes dopoldne vročila dvojezično spominsko plaketo ob letošnjih 60. študijskih dnevih Draga. V Sinji dvorani mestne hiše je tržaški župan Roberto Dipiazza sprejel predsednika DSI Martina Breclja in častnega predsednika Sergija Pahorja, predsednika Slovenske prosvete Tomaža Simčiča ter številne člane odbora. Najprej se jim je opravičil za nedeljsko odsotnost na Dragi, nato pa prebral utemeljitev za priznanje, saj predstavljajo študijski dnevi privilegiran prostor za izmenjavo mnenj in rast.

Zaustavil se je pri 60-letnem prirejanju srečanj, na katerih obravnavajo aktualne in kompleksne teme, kakršna je bila letošnja o drogah med mladimi, ampak tudi o odzivih na vojne in mednarodne napetosti ter sobivanju v sodobnem svetu. Teme, ki spodbujajo, da na prihodnost gledamo z odgovornostjo in dialogom, je dejal. »Trst ima to srečo, da gosti živahno in aktivno slovensko narodno skupnost, ki je dragoceno bogastvo za mesto, saj prispeva k gospodarski, socialni in kulturni rasti območja ter ponuja nove perspektive razvoja.

Brecelj je v imenu DSI in ostalih organizatorjev študijskih dnevov potrdil, da je priznanje spodbuda, da nadaljujejo s svojim delovanjem. »Draga se je vedno borila za demokracijo in človekove pravice ter podpirala svobodno razpravo, kar je pomembno prispevalo k demokratizaciji in neodvisnosti Slovenije.«