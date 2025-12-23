Dvojezični Poljubacio tudi na tržaških ulicah

Živobarvne stilizirane slike s povednim napisom PoljuBacio so se v teh dneh pojavile tudi na tržaških ulicah. Tudi, kajti v prvi polovici decembra so že preplavile Gorico in Novo Gorico, kjer je stekel prvi del projekta Kiss&Go - Dvojezični poljubi Baci blinigui. Zamislili sta si ga manjšinski skupnosti – Slovenci v Italiji in Italijani v Sloveniji – ali bolj pravilno ciljno začasno združenje Projekt, ki sta ga ustanovili krovni organizaciji SKGZ in SSO, ter Italijanska unija.

Cilj projekta je promovirati dvojezičnost in spodbujati vsaj pasivno znanje obeh jezikov , ki sta doma na čezmejnem prostoru, torej italijanščine in slovenščine. Zato so z njim stopili na ulice in trge, pa tudi v nakupovalna središča: potem ko so stojnico postavili v novogoriško Supernovo, bodo od sobote, 27. decembra, mimoidoče nagovarjali tudi v Montedoru pri Miljah. Tu se bodo vse do vključno zadnjega dne v letu ljudje lahko preizkusili v raznih kvizih in igrah za spoznavanje obeh jezikov. V zameno pa bodo prejeli promocijske izdelke, ki sporočajo, da je dvojezičnost pozitivna vrednota. In da je tudi vsak poljub –simbol ljubezni – dvojezičen.