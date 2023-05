Dvojna zaušnica za žičnico med Trstom in Krasom

Žičnica med Trstom in Opčinami je dobila morda nezanemarljivo zaušnico. Zavod, ki se pod okriljem italijanskega ministrstva za kulturo ukvarja s projekti Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) in Deželna agencija za varstvo okolja (ARPA) v FJK sta zavrnila načrt žičniške povezave, češ da ta ne ustreza pogojem postopka presoje vplivov na okolje.

Prvi je 28. aprila utemeljil, da ni jasnih dokazov o okoljski koristi objekta, medtem ko so negativne posledice na okolje in območje, na katerem bo ta zrasel, neizpodbitni. Druga pa je v enako zajetnem poročilu utemeljila, da jim niso posredovali dovolj elementov, s katerimi bi lahko sklepali, da je žičnica ključnega pomena za okolje. Oba dokumenta sta bila danes dopoldne v ospredju dobro obiskane tiskovne konference odbora proti žičnici No Ovovia. V njem uradno še ne plapolajo z zastavami zmage. Menijo pa, da bi to lahko bila ovira, ki jo bo Občina Trst le težko obšla. Sploh pa je zanje to dokaz, da je bilo vse, kar so trdili v letu dni dolgi bitki pravilno. Obe mnenji namreč sovpadata z njihovimi trditvami o težkih posledicah na območje med Barkovljami in tržaškem Krasu, je povzel glasnik William Starc.

Pristojni Občine Trst zadnje premike tolmačijo drugače. Odgovorni za načrtovanje tržaške občine, inženir Giulio Bernetti je za Primorski dnevnik poudaril, da mnenji ministrskega zavoda in agencije za okolje bistveno ne spremenita igre. Prepričan je, da so pogoji za uveljavitev predvidenih izjem na zaščitenem območju Natura 2000 še možni.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.