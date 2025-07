Dvojni praznik v Briščikih

Pred tridesetimi leti so v Briščikih uradno predali namenu večnamensko stavbo, ki so jo zgradili vaščani in vanjo vložili 10.000 ur udarniškega dela. Takrat so tudi ustanovili Kulturno-rekreacijsko društvo Dom Briščiki. Natanko 500 let pa je, odkar je bogat kmet Jurij Brišček kupil večje posestvo, na katerem je kasneje zrasla kraška vas. Pomembna jubileja so v Briščikih proslavili včeraj, praznik je preveval elan mladih odbornikov vaškega kulturnega društva, ki so si že od aprila prizadevali, da bi praznovali z dovršeno kulturno prireditvijo, zanimivo zgodovinsko razstavo in bogatim zabavnim programom na Šucevem zemljišču.

Za glasbeni pozdrav je poskrbel lovski zbor Doberdob pod taktirko Anastasie Purič, lovci so z glasbo namreč pospremili tudi slovesno odprtje objekta leta 1995. Predsednica KRD Dom Briščiki Nastja Foraus pa je v tej vlogi včeraj nastopila prvič. Kot je poudarila v pozdravu, je vajeti društva pred kratkim prevzela mlajša generacija vaščank in vaščanov, ki z ramo ob rami z bolj izkušenimi odborniki pišejo novo stran zgodovine briškovskega kulturnega društva.

»Vaščani so se leta 1975 odločali med gradnjo spomenika padlim ali večnamenskega objekta. S 105 glasovi za vaški dom in le petimi za spomenik je prevladala želja po stavbi, v kateri bi zaživelo vaško družbeno-kulturno življenje,« je povedala in se spomnila na vse, ki so pripomogli k uresničitvi projekta. Njegova duša je bil od samih začetkov Mario Briščik Mihč’ou, po katerem so včeraj poimenovali dvorano kulturnega doma. Tablo sta odkrila njegova otroka Roberto in Barbara.

Kot je raziskovalec povedal v pogovoru z voditeljem večera Evgenom Banom, je leta 1525 bogat kmet s Kontovela Jurij Brišček na ozemlju današnjih Briščikov kupil posestvo. Ker ni plačeval desetine devinskim gospodom, so mu ti zasegli konje in govedo. Družina pa se ni dala, z orožjem v rokah so se njeni člani odpravili v Devin in kot v kakšni kavbojski akciji vzeli živali nazaj. Briščkovi potomci so kasneje zaradi dolgov postali tlačani, izgubili so avtonomijo in se s Kontovela za vselej preselili v vas Briščiki.