Dvorišče Ex Pavan naj ostane kraj za skupnost

»Kar se tukaj pri nas dogaja, dokazuje, da občina ni pripravljena prisluhniti občanom, še manj pa se z njimi pogovarjati. Že več kot eno leto iščemo dialog, prosimo za odgovore in srečanja, a se vsakič zaletimo ob gumijasto steno,« je včeraj na srečanju z novinarji povedal Matteo Antonante, predstavnik Odbora za Sv. Jakob, ki si prizadeva za izboljšanje kakovosti življenja v mestni četrti. V Ulici Frausin je spomnil na načrt, s katerim želi občina spremeniti dvorišče poimenovano Ex Pavan v športni center. Kraj so pred približno desetimi leti prenovili in v njem ustvarili primerno okolje za dejavnosti na prostem, uredili pokrito igrišče košarke in s tem tudi prireditveni prostor, ki ga redno uporablja bližnja Večstopenjska šola. Otroci iz vrtca, osnovne in srednje šole skozi celo leto imajo tam pouk na prostem ob zelenici, številna društva in združenja so v letih priredila dobro obiskane dogodke za mlade in starejše. Občinski, zato javni objekt, mora biti po mnenju odbora koristen za skupnost, ki potrebuje varne kraje za druženje.

»Cenimo športno dejavnost in nimamo nič proti ureditvi športnega središča, pri tem pa naj občina ne pozabi na potrebe skupnosti, predvsem pa naj nam prisluhne in odgovori na naša vprašanja. V dvorišču Ex Pavan je zelenica z drevesi. Kaj bo z njo? Drevesa bodo zelo verjetno odstranili. Ali bo šola še imela na voljo dvorišče na prostem?« je dodal Antonante. Odboru stojijo ob strani lokalne organizacije, kot je Campo Libero, in opozicija, ki je občinskemu svetu predstavila svetniško vprašanja.

Več v nedeljskem Primorskem dnevniku.