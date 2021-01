Eko bonus prinaša zagon gradbenega sektorja

Po več sušnih letih in doseženem dnu leta 2012, ki velja za najslabše leto v zadnjih dveh desetletjih, je dela v gradbeništvu v izobilju. Tudi po zaslugi eko bonusa. Italijanska gospodinjstva lahko v času okrevanja po epidemiji zaprosijo za energetsko obnovo svojih domov, povsem brezplačno pa lahko dobijo tudi solarne celice. Okrevanju gospodarstva je namreč italijanska vlada namenila 55 milijard evrov, dobršen del sredstev pa je namenjen zlasti zelenim projektom. 110% financiranje oz. olajšavo bodo tako prejeli projekti obnove izolacije zgradb ter projekti zamenjave grelno-hladilnih sistemov ter že omenjene namestitve hišnih sončnih elektrarn.

Prvi učinki napovedane državne pomoči se že vidijo. Visoki gradbeni kadri so zasuti z delom, s svežnjem ukrepov, ki predvidevajo, da bi vlada krila stroške obnov in prenov, pa imajo veliko dela tudi komercialisti. Ker je povpraševanje po energetski prekvalifikaciji ali obnovi domov precej veliko, so se pojavili že prvi problemi, povezani s primanjkovanjem gradbenih podjetij in gradbenih odrov.

To sta potrdila tako direktor SDGZ Andrej Šik in inženir Peter Sterni, ki se z eko bonusi ukvarja tudi v sklopu dotične stanovske organizacije. Šik je kot glavni problem izpostavil prav pomanjkanje gradbenega kadra. »Na našem teritoriju imamo veliko gradbenih strokovnjakov, se pravi inženirjev in arhitektov, tudi precej dobrih inštalaterjev, vrzel pa imamo na področju delavcev. Na tržišču trenutno ni dovolj podjetij, ki bi lahko sledila povečanemu povpraševanju po obnovitvenih delih,« je povedal sogovornik, ki je tudi dodal, da imajo v postopku energetske prekvalifikacije največjo odgovornost projektanti, saj so oni dolžni poskrbeti za optimalno rešitev, ki bo pripeljala do izboljšave dveh energetskih razredov. Inženir, arhitekt ali gradbeni tehnik imajo tako v tem primeru funkcijo revidenta, ki mora biti toliko usposobljen, da lahko strokovno revidira projekte.

EKO BONUS IN OBILICA ADMINISTRATIVNEGA DELA

Da za eko bonusom stoji ogromno administrativnega dela je potrdil tudi inženir Peter Sterni, ki je povedal, da se v primeru energetske obnove domov naročniki morajo zavedati, da v tem primeru kupujejo celotno storitev različnih strokovnjakov, tudi znanje in spoštovanje časovnih rokov. Sterni je prepričan, da bo zaradi eko bonusa in drugih davčnih olajšav trend v gradbeništvu postal pozitiven, a novosti so prinesle tudi serijo težav.