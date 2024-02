Ekshumirali so truplo Liliane Resinovich

Danes zjutraj so na pokopališču pri Sv. Ani ekshumirali truplo Liliane Resinovich. Okrog 9. ure zjutraj so v grob spustili dolgo lestev, nato so štirje delavci v belih kombinezonih s sistemom za dvig krste to prenesli na površje.

Krsto so naložili v kovinsko posodo in jo prenesli v avtomobil pogrebnega podjetja. Tako kot je določilo sodstvo, bodo na truplu Liliane Resinovich ponovno izvedli avtopsijo v Milanu.

Na pokopališču je bil prisotna tudi Lilianin mož Sebastiano Visintin, nekoliko bolj oddaljeno je stal tudi prijatelj Claudio Sterpin. Na kraju so bili tudi policisti in forenzična policija.

Spomnimo, da je 63-letna Liliana Resinovich neznano kam izgnila 14. decembra 2021, njeno truplo pa so našli 5. januarja 2022 v svetoivanskem parku. Tožilstvo je predlagalo, naj se preiskava ustavi, saj naj bi Resinovich storila samomor, preiskovalni sodnik Luigi Dainotti pa je predlog zavrnil in odločil, naj se preiskava nadaljuje, ena od točk, ki naj bi jo po potrebi storili, pa je ponovna ekshumacija trupla. Avtopsijo bo vodila strokovnjakinja sodne medicine Cristina Cattaneo.