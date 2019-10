Eksplozija razdejala stanovanje

V torek zvečer je v Ulici Boito odjeknila eksplozija, ki je povsem razdejala stanovanje v četrtem in zadnjem nadstropju manjšega stanovanjskega bloka. Vzroke nesreče preiskujejo gasilci, morda jo je zakrivilo uhajanje plina. Gmotna škoda je velika, saj je eksplozija delno poškodovala tudi streho. Gasilci so morali evakuirati vse stanovalce in jim poiskati alternativno prenočišče. Po razpoložljivih podatkih naj bi bil ranjen samo lastnik stanovanja, v katerem je prišlo do eksplozije. Poškodoval naj bi si nogo.