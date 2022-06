Energetska draginja udarila po bazenih

Energetska draginja je po žepih udarila tudi lastnike in upravitelje bazenov ter lepotnih središč. Za ogrevanje savn in vode v bazenih se namreč porabijo ogromne količine elektrike, plina in kurilnega olja. Višanje cen položnic se bo prav gotovo poznalo na vstopninah, lastniki nameravajo podražitvam kljubovati z različnimi strategijami.

Na Pesku deluje Hotel Kariš, ki premore bazen, savno in turško kopel. Lastnik Marko Kariš v primerjavi s prejšnjimi leti v povprečju beleži 30-odstotno rast cen energentov. Savne in turško kopel napaja električna energija, ki se je podražila za 30 do 40 odstotkov, cena kurilnega olja, s katerim ogrevajo bazen, pa je poskočila za kar petdeset odstotkov.

Nič bolj spodbudna ni niti slika v zdravilišču Avalon pri Briščikih, kjer razpolagajo s petnajst metrov dolgim in meter in pol globokim bazenom ter celo vrsto savn. »Naše stroje v glavnem poganja električna energija,« so razložili iz uprave, kjer so prav tako zabeležili 30- do 40-odstotno višanje zneskov položnic. Pri Briščikih imajo sicer več strank v jesenskih in zimskih mesecih. Avgusta si bodo vzeli mesec časa za oddih, sezono pa spet zagnali v polovici septembra.

Za pojasnila o težki situaciji v bazenih smo poklicali tudi odbornika za šport in kulturo pri Občini Trst Giorgia Rossija, ki pa je bil z informacijami skop. »Vsa športna infrastruktura občuti energetsko draginjo, seznanjeni smo tudi s položajem bazenov, ki je zaradi ogromnih količin porabljenih energentov še posebno resen,« je dejal odbornik in dodal, da občina za zdaj ni predvidela ekonomske pomoči prizadetim športnim obratom. Bi se pa to lahko zgodilo v prihodnosti, a bo treba »situacijo razjasniti« in temeljito preračunati denarne izgube zaradi podražitve energentov.