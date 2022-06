»Eni ti čestitajo, drugi nalagajo težave«

Pestro je in zanimivo, odvrne devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec na vprašanje, kakšni so prvi dnevi v novi preobleki. »Že samo premikanje po cesti je drugačno – eni ti čestitajo, drugi pa ti nalagajo celo serijo težav. Pričakovanja po spremembah so jasno velika, do njih pa ne more priti iz dneva v dan,« je zaupal Gabrovec.

S čim se ukvarjate te dni?

Tako včeraj kot danes (v torek in sredo, op. nov.) sem bil v županski pisarni in sem se posvetoval z uradniki, saj je prispelo polno papirjev, ki jih je treba urgentno podpisati. Dokler nimamo odbora, mora župan namreč odločati o vsem, vključno s pokroviteljstvi in dovoljenji. Med drugim sem na Deželi podpisal odstopno izjavo, tako da bi se pospešilo postopek, saj se mi je zdelo prav, da bo lahko Marko Pisani prisegel in prevzel mesto že na prihodnji seji deželnega sveta, ki bo v torek, 21. junija.

Ste začeli že razmišljati o odborniški ekipi?

O njej seveda že razmišljamo, je pa prezgodaj, da bi ponudili kaka imena. Danes (včeraj, op. nov.) imamo prvi koalicijski sestanek, da bi razumel, kateri so predlogi in pričakovanja vseh štirih list. Kar sem jih prosil pred sestankom in kar bom skušal uresničiti, je povezava med potrebo list, da so zastopane, in hkrati potrebo občine, da ima strokovno podkovane kadre. Ni nujno namreč, da bodo v odboru sedeli izvoljeni svetniki, tudi ker je večji del teh novincev. Menim, da je primerno, da se nekaj časa uvajajo oz. spoznavajo delo. Moj predlog bo vsekakor ta, da razmislimo o odboru, katerega delo bomo redno, na dvanajst mesecev, preverjali in po potrebi na novo premislili. Moramo pa pospešiti postopek imenovanja odbornikov, saj mora drugače župan odgovarjati za vse – tačas na kup vabil na srečanja, prireditve in koncerte, kar dokazuje, da se marsikaj dogaja.