Epidemija je hotele spravila na kolena

»Potrebovali bomo vsaj dve leti, da se povrnemo v stanje, v katerem smo bili pred izbruhom epidemije. Zadnja leta smo beležili odlične rezultate v turizmu, ti so bili posledica sistematičnega dela na področju razvoja visoko inovativne turistične ponudbe ter ciljane promocije Trsta na strateških trgih. Epidemija nas je presenetila in spravila na kolena. Okoli dva tisoč ljudi, ki delajo v hotelirstvu, je trenutno na čakanju na domu. In nihče ne ve, kdaj bodo lahko spet začeli delati. Mnogi lastniki hotelov, ki niso upravičeni do državnega nadomestila, pa si bodo v tej situaciji morali pomagati z enkratnim prispevkom, s 600 evri, ki jih bodo prejeli od države.«

Tako predsednik tržaške stanovske organizacije Federalberghi Guerrino Lanci, ki je upravičeno zaskrbljen, saj je cela polovica letošnjega leta že izgubljena. Samo marca so tržaški hotelirji izgubili med 10 in 12 milijonov prihodkov, aprila, ko so zaradi velikonočnih praznikov pričakovali veliko gostov, pa bodo po prvih izračunih ob 25-milijonski prihodek. »Najhuje je, da ta čas še ni mogoče napovedati, koliko časa in v kakšnem obsegu bo koronavirus vplival na življenja ljudi, gospodarstvo in turistične tokove. Osebno sem prepričan, da bodo posledice koronavirusa za turizem hujše kot za druge panoge, saj po zajezitvi epidemije ljudje ne bodo začeli množično hoditi okoli po svetu,« je svojo skrb utemeljil predsednik tržaških hotelirjev.