Esatto bo v novih prostorih zaživel začetek leta 2024

Gradbeni posegi na stavbi, ki jo Tržačani poznajo pod imenom Meccanografico in v kateri bo zaživel sedež družbe Esatto, potekajo hitreje, kot so investitorji sprva predvidevali. Stavba pri Sv. Andreju, v neposredni bližini Železniškega muzeja, je začetek prenove vendarle dočakala konec novembra lani, ko so napovedali, da bo ta trajala malo več kot leto in pol. Po letu del se zdi, da bo gradbinec RTI Ennio Riccesi Holding S.r.l. - Balsamini Impianti S.r.l. adaptacijo poslopja, ki so ga v osemdesetih letih prejšnjega stoletja »na horuk« postavile Državne železnice, z deli končal sredi maja. Selitev administrativnega osebja v prenovljene prostore je predvidena na začetku leta 2024.

Na Občini Trst so ponosni, da vsaj eno gradbišče v mestu poteka po načrtih. Potek del si je včeraj ogledala skoraj polovica občinskega odbora. Na gradbišče so prišli župan Roberto Dipiazza in odborniki Elisa Lodi, Serena Tonel in Carlo Grilli. Slednji, sicer odbornik za socialne zadeve, bo v nove prostore v Ul. Ottaviano Augusto preselil del uradov, ki se ukvarjajo s socialno politiko. »Če se je pred leti zdelo, da se to poslopje nahaja na robu središča mesta, to danes ne velja več. Naša vizija je, da bo to območje čez nekaj let postalo del mestnega središča,« je dejal župan, ki je včeraj svoje kolege in novinarje v družbi gradbincev odpeljal v zadnje nadstropje stavbe, od koder se razprostira čudovit razgled.