Znanstveni forum Esof 2020, ki bi moral potekati med 5. in 9. julijem v starem pristanišču, so zaradi koronavirusa preložili na september. Po novem naj bi potekal od 2. do 6. septembra, »skladno z evolucijo zdajšnjega stanja«, so zapisali organizatorji. Organizacijski odbor preučuje tudi morebitno spremembo programa z več multimedijskimi zasedanji in videokonferencami.