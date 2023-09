Etični odbor odločil, da Anna lahko stopi v smrt

Društvo Luca Coscioni je sporočilo, da je enotni deželni etični odbor gospe Anni (izmišljeno ime) - Tržačanki s sekundarno progresivno multiplo sklerozo - prižgal zeleno luč, ki je tokrat dokončna, za samomor z zdravniško pomočjo. Gre za prvo osebo iz Furlanije Julijske krajine in peto osebo v Italiji, ki ji je bil omogočen ta korak. Etični odbor je namreč presodil, da je v primeru nudenja potrebnega zdravila in zagotovljene prisotnosti zdravstvenega osebja povsem izpolnjena potreba po zaščiti Anninega zdravja in njene ranljivosti.

Anna je ob odločitvi preko društva Luca Coscioni izrazila zadovoljstvo, da je lahko svobodna pri izbiranju in odločanju.