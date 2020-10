Evangelij po Rebuli

Apokrifi so evangeliji, ki so jih pisali v prvih krščanskih skupnostih. Ko je Cerkev določila štiri kanonične evangelije, so začeli ostale označevati za krivoverne spise, ki niso bili v skladu s cerkevnim naukom. Danes ta izraz označuje tudi predelave evangelijev, ki jih naredijo pisatelji. Proti koncu svojega življenja se je tega podviga lotil tudi velikan slovenske besede Alojz Rebula, njegovo delo pa je ob drugi obletnici smrti izdala tržaška založba Mladika.

Točno na obletnico Rebulove smrti, 23. oktobra, so v župnijski cerkvi sv. Jerneja apostola na Opčinah priredili večer v njegov spomin z mašo in kulturnim sporedom ter predstavitvijo zadnjega Rebulovega knjižnega dela. To nosi naslov Apokrif in vsebuje 29 zgodb iz Svetega pisma, ki jih je avtor nekoliko predelal po svoji domišljiji.

Predstavitev Apokrifa, ki sta jo organizirali založba Mladika in Društvo slovenskih izobražencev, je spremljal domači Cerkveni pevski zbor sv. Jernej, odlomek iz knjige so prebrali člani Radijskega odra Anka Peterlin, Tomaž Susič in Mitja Petaros, spored pa je povezoval predsednik Mladike Ivo Jevnikar.

Knjigo je opisal filozof in teolog p. Edi Kovač, ki je dejal, da je Alojz Rebula v času, ko se mu je življenje iztekalo, menil, da je že povedal vse, kar je moral. Prijatelji pa so ga spodbujali, da to ni res in naj napiše svoje apokrife. Tako smo po Kovačevih besedah dobili Evangelij po Alojzu Rebuli. V svojih apokrifih se je pisatelj bolj vživljal v grešne apostole kot pa v Jezusa, v delu razkriva svoje dvome, stiske in težave, večkrat si je v Svetem pismu želel kaj bolj konkretnega, pri evangelijih ga je tudi motilo, da ima Marija premajhno vlogo v njih, kar je potem spremenil v svojih spisih.

Posthumno izdana zbirka pri Založbi Mladika vsebuje uvod Iva Jevnikarja, pa tudi spremno besedo samega Rebule. Knjigo krasijo tudi reprodukcije slik Umetnikov za karitas, v njej pa lahko preberemo tudi govor akademika Milčka Komelja o Alojzu Rebuli, ki ga je prebral na pisateljevi žalni slovesnosti 8. novembra 2018.