Evropska poslanca Annalisa Corrado in Matjaž Nemec o prihodnosti Gaze

V Gazi vlada krhko in negotovo premirje, ki je sledilo uničujočemu obdobju nasilja z nesprejemljivim številom civilnih žrtev in skoraj popolnim razdejanjem območja. Terorističnemu napadu Hamasa na izraelske civiliste 7. oktobra 2023 je sledil vojaški odgovor izraelskih oboroženih sil, ki ni povzročil le ogromne materialne škode, temveč predvsem grozljivo število človeških žrtev. Kljub številnim pozivom mednarodne skupnosti se nasilje dolgo ni ustavilo, njegove posledice pa globoko zaznamujejo življenja prebivalcev Gaze in Bližnjega vzhoda.

O teh vprašanjih bodo jutri ob 17. uri razpravljali v gledališču Fabbri v istoimenski ulici. Sodelovala bosta Annalisa Corrado in Matjaž Nemec, evropska poslanca iz socialistične skupine – prva iz italijanske Demokratske stranke, drugi iz slovenskih Socialnih demokratov. Srečanje bodo uvedle deželna in pokrajinska tajnica DS Caterina Conti in Maria Luisa Paglia ter deželna koordinatorka Slovencev DS Valentina Repini. Srečanje bo vodil tržaški občinski svetnik DS Štefan Čok in bo simultano tolmačeno.