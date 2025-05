Festival Amber Wine prvič tudi z vodenimi degustacijami

Na ozemlju med Krasom, Istro, Brdi in Vipavsko dolino nastaja po tradicionalnih postopkih dolgo macerirano vino, zaradi katerega so ta območja vse bolj znana po pridelavi značilnih jantarnih vin. Ravno pridelovalci iz teh krajev, pa tudi iz nekaterih drugih italijanskih dežel in iz Avstrije, bodo svoje jantarne pridelke predstavili na Gradu sv. Justa v Trstu, kjer bo v petek, 23. maja, in v soboto 24. potekal letošnji, že četrti festival Amber Wine.

Prisotne tudi slovenske kmetije

Dogodek podjetje ForevenTS organizira v sodelovanju z Občino Trst. Na gradu se bo v popoldanskih urah, med 13. in 19. uro, predstavilo več kot 40 proizvajalcev, degustacijo jantarnih vin bodo seveda spremljale tradicionalne jedi. »Dogodek, s katerim želimo promovirati krajevne pridelke in trajnostno proizvodnjo vin, bo prava priložnost za srečevanje z vinogradniki širšega prostora. Kot novost pa bomo letos ponujali tudi vodene degustacije, in sicer s pomočjo skupine Las Kras in pokuševalca Robija Jakomina,« je povedal predsednik podjetja ForevenTS Diego Colarich.

Jantarna vina bodo med drugimi ponujale slovenske kmetije Klanjšček, Merlak, Radikon, Skerlj iz Furlanije - Julijske krajine, iz sosednje Slovenije tudi Ducal, Gordia, Posestvo Burja in Klabjan.