Festival Kraška gmajna vabi mesec dni

Sedem vabil za sedmi Festival Kraška gmajna. V botaničnem vrtu v Sežani so včeraj predstavili pomladne prireditve, ki jih s partnerji organizira Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov (Ora). Festival bo potekal od sobote, 22. aprila, do 20. maja, v glavnem med konci tedna. »Festival sledi pestrosti kraške gmajne,« je prepričana strokovna vodja destinacije Kras in Brkini Katja Kralj. »Z več kot dvajsetimi manjšimi dogodki vabimo obiskovalce na pristno raziskovanje naših krajev, doživetje življenja polne krajine in prijaznih ljudi ter kulinarike,« je še dodala.

Festival se bo začel v soboto ob 10. in 13. uri v Botaničnem vrtu v Sežani pri Vili Mirasasso z dogodkom Vila, vrt in vino, pri čemer bodo obiskali tudi vinsko klet, je pojasnila Marjetka Kljun Terčon iz botaničnega vrta.

30. aprila bo na vrsti voden sprehod po kraški gmajni v okolici Kobjeglave Marš na pohod!»Na njem bodo obiskovalci spoznavali zelišča, zvečer pa bo družabni večer s kresom,« je razložila Anja Tisel Zadnik iz Ore Krasa in Brkinov. 4. maja se bo dogajanje preselilo v vaški dom v Rodik, kjer bo interaktivno predavanje z Luko Kristancem o užitnih in zdravilnih rastlinah kraškega in priobalnega območja.