Festival Link v znamenju trajnostnega ponovnega zagona

Osmi festival novinarstva in novih medijev Link bo od 2. do 5. septembra potekal v Trstu, v ospredju pa bo tokrat vprašanje trajnostnega ponovnega zagona. Na prireditvenem prostoru Fincantieri Newsroom na Velikem trgu se bo 80 osebnosti posvetilo razpravi o vprašanjih, kakšna bo prihodnost po pandemiji novega koronavirusa, dalje o mednarodnih scenarijih ter o poteh trajnostnega razvoja. Med gosti bodo npr. glasbenik in Unicefov ambasador Beppe Vessicchio, virolog in predsednik Italijanske agencije za zdravila Aifa Giorgio Palù, znanstvenik Mauro Giacca s King’s Collegea v Londonu ter seveda novinarji, kot so npr. Fabrizio Roncone, Filippo Corsini, Maria Concetta Mattei, Federica Sciarelli, Giovanna Botteri, Emma D’Aquino, Alberto Matano (ki je tudi predsednik žirije za letošnje nagrade Luchetta) in drugi. Napovedana je tudi prisotnost igralcev, kot so Luca Ward, Lino Guanciale in Gabriella Pession. Podelili bodo tudi nagrade Pričevalci zgodovine, ki bo šla uredniku dnevnika La Repubblica Mauriziu Molinariju, Unicefovo nagrado Naši angeli pa uredniku dnevnika Avvenire Marcu Tarquiniu, prav tako bo prisoten zadnji prejemnik zlatega svetega Justa, raziskovalec in pobudnik kampanje proti potrati hrane Andrea Segrè.

Omeniti velja, da bo dostop do prizorišča festivala tako za nastopajoče kot tudi za občinstvo in osebje možen s covidnim potrdilom (t.i. »green passom«), vsako srečanje pa bo potekalo z udeležbo vsaj ene predstavnice ženskega spola. Na spletni strani tržaškega italijanskega dnevnika Il Piccolo, ki je skupaj z italijansko državno radiotelevizijo RAI medijski partner dogodka, bo mogoče slediti neposrednemu prenosu dogajanja. Drugače festival Link prireja na pobudo novinarske zbornice in sindikata FNSI agencija Prandicom v partnerstvu z družbo Fincantieri in sodelovanju z Občino Trst ter s prispevkom Dežele Furlanije - Julijske krajine, Fundacije CRTrieste in banke Crédit Agricole Friuladria.