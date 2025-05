Festival Scienza e virgola z več kot 60 dogodki

Z dialogom o odnosu med politiko in tehnologijo bo jutri (6. maja) zvečer v gledališču Miela stopila v živo letošnja, deveta izdaja festivala Scienza e virgola, ki ga posvečajo predvsem popularizaciji znanosti in temu posvečenim publikacijam. V Mieli se bosta od 21. ure pogovarjala direktor festivala Paolo Giordano, sicer pisatelj in fizik po izobrazbi, ter Asma Mhalla, strokovnjakinja na področju geopolitike novih tehnologij in avtorica knjige Tecnopolitica - Come la tecnologia ci rende soldati (Tehnopolitika - Kako nas tehnologija spreminja v vojake).

Tržaški festival, ki ga prireja krajevna Visoka šola za napredne študije Sissa, so letos naslovili ravno Tehnopolitika in druge spremembe: nova ravnovesja planeta. Z gostjo prvega večera bo beseda tekla tudi o nadzorovanju, kognitivni manipulaciji in svobodi, saj Mhalla poleg odnosa med politiko in tehnologijo raziskuje tudi nove oblike, skozi katere oblast kaže svojo moč.

Festival pa se bo v torek začel že popoldne, in sicer v občinski knjižnici Marinelli. Ob 16.30 bodo tu odkrivali, kako nas že danes redno spremlja umetna inteligenca. Ob 17.30 bo v kavarni San Marco sledila predstavitev knjige Nel segno di Thot, v kateri divulgator Alessandro Magrini raziskuje izvor številk in kako so skozi stoletja spremenile svet. Ob 18.30 pa bodo na isti lokaciji predstavili še esej Anne Granata Ragazze col portafogli. Una pedagogia dell’emancipazione, ki vabi k razmisleku o iskanju novega modela avtonomije in svobode mlajših žensk.

Do nedelje se bo na festivalu vrstilo okrog 60 dogodkov. Predstavili bodo šest novih publikacij. Poleg Magrinijeve še esej Massima Recalcatija Uno diviso due. Fratelli e sorelle (v soboto ob 21. uri v gledališču Miela) in drugih znanih, tudi mednarodnih avtorjev in raziskovalcev. Gostje se bodo dotaknili najrazličnejših tem, prostor bo tudi za poezijo. Popoln spored je na voljo na www.scienzaevirgola.it.