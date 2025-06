Festival za ljubitelje znanstvene fantastike in fantazijskih iger

Čez vikend bodo prišli na svoj račun ljubitelji znanstvene fantastike in fantazijskih iger. V Naselju sv. Sergija, v knjižnici Stelio Matteoni, bo jutri in v nedeljo potekal festival Borgo Cosplay, ki ga prirejata tržaška občina in društvo La Cappella Underground v sodelovanju s krajevnimi društvi in z mednarodnim filmskim festivalom krakih filmov ShorTS.

Borgo Cosplay ponuja vpogled v morje stripov, ki jih hranijo v knjižnici Matteoni, v svet cosplayerjev in namiznih iger. Priredili bodo srečanja, projekcije kratkih filmov in predstave. Dva dni bodo na voljo stojnice z ulično hrano, odprli bodo tudi sejem z ročno izdelanimi predmeti. Jutri se bo dogajalo med 14.30 in 20. uro, v nedeljo pa od 9. do 20. ure. Organizatorji pričakujejo, da bo festival, ki ga letos prirejajo drugič, tudi tokrat pritegnil lepo število ljudi. Na občini so program predstavili podžupanja Serena Tonel, občinski odbornik Maurizio De Blasio in Luca Luisa iz društva La Cappella Underground.

Squid Game in Vojna zvezd

Jutri ob 15. uri bo festival uvedel turnir na prostem z igrami na temo Netflixove serije Squid Game (za starejše od 10 let), med 16. in 18. uro pa prirejajo boj s svetlobnimi meči v slogu Vojne zvezd. V knjižnici bo med 15. in 19. uro potekala delavnica stripov za najmlajše (za otroke od 8 do 12 let), sledita projekciji animiranih filmov: ob 16. uri Le avventure intergalattiche di Peter e i suoi amici (primerno za otroke od 3. leta starosti), ob 17.30 pa Magie ungheresi in stop motion (od 6. leta). Od 15. ure bodo potekale predstavitve namiznih in drugih iger, na razpolago bo več postojank z računalniki in konzolami iz prejšnjih desetletij za prosto igranje, priredili bodo tudi turnir v videoigri Space Invaders.

V nedeljo med 9. uro in 12.30 bodo ponovili delavnico stripov za najmlajše, ob 15. uri pa za nekoliko starejše (od 13 do 17 let). Ob 10. uri bodo odprli postojanke za prosto igranje, začele se bodo predstavitve iger. Med 14.30 in 15.30 bodo zbirali vpisovanja za tekmovanje Cosplay. Popoldne se bodo vrstili še plesni nastopi ter kviz na temo japonskih animiranih filmov. Ob 16. uri bodo predvajali animirani film Cipollino e le grandi storie animate (od 6. leta), festival pa bo zaključilo nagrajevanje najboljših cosplay kostumov.

Dvodnevni program je objavljen na spletni strani www.lacappellaunderground.org, kjer je tudi mogoča prijava na različne delavnice. Vstop je prost.