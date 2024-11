V spodnjem predelu Ulice Flavia, le 20 metrov od občinske meje med Trstom in Miljami, je danes malo po 14. uri avtomobil fiat panda pristal na strehi. Voznica se ni poškodovala in je sama izstopila iz avtomobila. Na kraju so bili gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravili posledice nesreče ter lokalni policisti, ki so preusmerjali promet in preiskujejo njene vzroke.