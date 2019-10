Fico v Trstu: Moramo zahtevati resnico glede Giulia Regenija

»Ne moremo si predstavljati, da se bo vsa ta zadeva končala v nekem predalu egiptovskih arhivov. Naša država mora zahtevati resnico za vsako ceno.« To je davi izjavil predsednik italijanske poslanske zbornice Roberto Fico, ki je gost Univerze v Trstu, na kateri je pred leti diplomiral. Fico je predaval dijakom liceja Petrarca, katerega je nekoč obiskoval tudi univerzitetni raziskovalec Giulio Regeni, ki so ga leta 2016 v skrivnostnih okoliščinah mučili ter ubili v Egiptu. Ob robu srečanja je Fico z novinarji spregovoril tudi o aktualnih temah notranje politike, pri čemer je podprl možnost podelitve volilne pravice tudi šestnajstletnikom. »To bi bil korak naprej za državo,« je dejal. Sodelovanje med Gibanjem 5 zvezd in Demokratsko stranko na deželnih volitvah v Umbriji pa je označil kot eksperiment.