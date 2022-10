Filmska fantastika in groza se vračata v velikem slogu

Okoli 60 celovečercev iz 31 držav, 10 svetovnih, sedem evropskih in 31 italijanskih premier. To in še veliko več prinaša letošnji festival znanstvenofantastičnega filma Trieste Science + Fiction Festival, ki bo v gledališčih Rossetti in Miela ter v hotelu Hilton potekal med 1. in 6. novembrom. Novi umetniška vodja festivala Alan Jones, sicer cenjeni filmski kritik in poročevalec žanra Horror Fantasy, je na včerajšnji odlično obiskani novinarski konferenci v hotelu Hilton napovedal prihod legendarnih in kultnih filmskih imen in pester spremljevalni program, katerega protagonisti bodo strokovnjaki z različnih področij. Letošnji festival, ki ga organizira center za raziskave in kinematografsko in audio-vizualno eksperimentiranje La Cappella Underground, bo postregel tudi z geografsko in žanrsko pestrim tekmovalnim programom.

»Mislim, da je uigrani ekipi letos uspelo sestaviti enega najbolj pestrih in dobrih programov do zdaj. Žirija bo letos imela res težko delo, ko bo izbirala zmagovalne filme,« je dejal novi umetniški vodja in v šali dodal, da on, za tiste, ki verjamejo v usodo, odlično pooseblja potek človekovega življenja, na katerega se ne da vplivati. »Pred skoraj petdesetimi leti je bil eden od prvih posterjev, ki sem jih obesil na steno moje najstniške sobe, plakat zmagovalnega filma na tržaškem filmskem festivalu znanstvene fantastike. Letos sem postal umetniški vodja tega festivala,« je rekel Britanec, ki se je v Trst tako močno zaljubil, da si je tu kupil tudi manjše stanovanje, v katerem preživi del leta. Kot je še rekel, si je zamislil eksplozivni festival, ki bo postregel z vsemi podžanri znanstvene fantastike. Ob tem je še dodal, da je znanstvena fantastika idealen žanr za širjenje novih idej in analiziranje družbe.

Podroben program festivala znanstvenofantastičnega filma je dostopen na spletni strani www.sciencefictionfestival.org.

