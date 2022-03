Filmska pot iz zelene doline

Ni veliko avtorjev, ki bi uspeli s svojimi besedami opisati vse faze svojega življenja, prav vse besede v filmu Pot iz zelene doline pa je povedal ali zapisal Rafko Dolhar, je na ponedeljkovi premieri filma v Društvu slovenskih izobražencev kot zanimivost izpostavil režiser Aljaž Škrlep. Tokratni portretiranec je namreč človek mnogoterih zanimanj, »multidisciplinaren intelektualec, ki razmišljanje povezuje s konkretnim delom v stroki in politiki, kakršnih danes primanjkuje,« je pojasnil goriški režiser, ki živi v Topolovem; Dolhar je svoje poklicne in zasebne izkušnje oziroma zanimanja opisal v številnih knjigah in dnevnikih, zato se pri snovanju filmskega scenarija ni bilo treba zatekati k zunanjim besedilom.

Pobudo za snemanje dokumentarnega filma je dala odgovorna urednica slovenskih programov RAI Martina Repinc, ki je uvodoma pojasnila, da na programih razpolagajo le »s polovico snemalca«, zato sami ne uspejo posneti vseh filmov, ki bi jih radi. V pomoč jim pogosto priskoči goriško podjetje Video Pro družine Škrlep, ki je tudi tokrat uresničilo njihovo željo, da bi posvetili dokumentarec Slovencu iz Kanalske doline; na kanalu RAI3/bis bo na sporedu v nedeljo ob 20.55, kasneje pa ga bodo naložili tudi na spletni portal RaiPlay.