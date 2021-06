Finis Jugoslaviae, razstava o slovenski desetdnevni vojni

»Bolj kot vojna je bila šahovska partija, v kateri je bil eden izmed igralcev popolnoma slep. Jugoslovanska ljudska armada (JLA) je vojake popolnoma odrezala od dogajanja. Ni jim sporočala ničesar. Šlo je za dvajset let stare fante, ki niso razumeli, kaj se sploh dogaja.« Tako fotograf Giovanni Montenero opisuje slovensko osamosvojitveno oziroma desetdnevno vojno, s katero je Slovenija med 27. junijem in 6. julijem 1991 dosegla neodvisnost od Socialistične federativne republike Jugoslavije.

Fotografije iz tistih časov so na razstavi Finis Jugoslaviae do 13. junija na ogled v tržaški galeriji DoubleRoom v Ul. Canova 9. Uredil jo je Corrado Premuda, kustos miljske umetnostne galerije Ugo Carà. Uvršča se v drugi del Trieste Film festivala. Velika večina del je Montenerovih, nekaj pa so jih posneli tudi fotograf Primorskega dnevnika Davorin Križmančič ter Massimo Cetin in Sebastiano Visintin.

Tiste vroče poletne dni leta 1991 je Montenero kot fotograf tržaškega časopisa TriesteOggi v fotografski objektiv ujel ključne dogodke slovenskega osamosvajanja, kot so denimo bombardiranje ljubljanskega letališča Brnik, vojaško patruljiranje na mejnih prehodih pri Lipici, Škofijah, Pesku in drugih, pa tudi delo mednarodnih dopisnikov, vsakdan jugoslovanskih vojakov in doživljanje dogodkov navadnih ljudi. Na teren se je odpravljal dvakrat ali celo trikrat na dan in z graničarji postal v bistvu skoraj prijatelj, pove.