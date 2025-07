Komorna glasba na kraškem dvorišču

Društvena gostilna Prosek spet odpira vrata Doma prosekarja glasbenim skupinam. Februarja so v dvorani gostili etno-balkan-jazz in pop ritme Tomija Puricha ter slovensko pevko Evo Boto. V avgustu pripravlja društvena gostilna še nastop legende slovenske rock in punk glasbe Pera Lovšina, ki letos praznuje svoj 70. rojstni dan.

Jutri ob 20.30 pa bodo na svoj račun prišli ljubitelji komorne glasbe. V prijetnem okolju vrta Doma prosekarja s pogledom na osrednji vaški trg bodo imeli priložnost prisluhniti ansamblu Golden Sound Flute Quintet.

Člani ansambla uporabljajo skoraj cel spekter flavtne družine - od klasične prečne flavte, altovske flavte, basovske flavte do pikola. Vsak instrument prispeva k večplastni zvočni pokrajini. Zasedbo sestavljajo Alessandro Vigolo (prva flavta), Irina Perosa (flavta in pikolo), Ettore Michelazzi (flavta), Baya Rinchinova (altovska flavta) in Zinajda Kodrič (basovska flavta). Repertoar skupine sega od baročnih mojstrovin 18. stoletja do sodobnejših del. Na Proseku se bo predstavila s priredbami impresionističnih del Clauda Debussyja in Mauricea Ravela ter skladbo Modesta Musorskega, ki so se izvirno rodile za klavir. Program bo obogatilo delo Giacoma Puccinija, priredba skladbe Crisantemi, izvirno napisane za godalni kvartet.

Koncert v Domu prosekarja obeta prijetno poletno glasbeno doživetje, ki ga bo obogatila tudi ponudba domače kapljice. Za rezervacije in informacije lahko obiščete strani na družbenih omrežjih FB/IG na naslovu drustvoprosek1905 ali pišete na drustvenagostilnaprosek@gmail.com ali pa na številko 353 4678037.