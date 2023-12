Flavtisti v Kulturnem domu pričarali zabavišče

Približno 160 flavtistov se je v ponedeljek spustilo v ... Luna Park. To so storili simbolično, saj so pravo zabavišče pričarali v Kulturnem domu ob zaključku letošnjega tržaškega Flute festivala, ki je nosil naslov Glasbeni medkulturni objemi. Orkester flavt je sestavljala množica mladih flavtistov, njihovih profesorjev in članov Trieste Flute Ensembla, ki jih je tudi letos vodila Irina Perosa, nekdanja učenka Glasbene matice.

V množici so zaigrali tudi učenci Glasbene matice in dijaki nižje srednje šole Sv. Cirila in Metoda od Sv. Ivana, pa tudi flavtisti iz Avstrije, Hrvaške, Slovenije, Srbije in Črne gore.

Na zaključnem večeru festivala flavt se je uvodoma predstavil Trieste Flute Ensemble z nekaj odlomki nemškega romantičnega skladatelja Felixa Mendelssohna, in sicer s Scherzom iz Shakesperovega Sena kresne noči in z odlomkoma Andante con moto in Saltarello iz Simfonije št. 4 op. 90, ki je znana pod imenom Italiana. Orkester sestavljajo profesionalni slovenski ter italijanski flavtisti iz Trsta in okolice. Igrajo pa na vse vrste flavt: od pikola do basovske flavte.

Oder so nato zasedli mladi flavtisti, ki so zaigrali suito Luna Park, napisano za to priložnost. Kot je pojasnil Alessandro Vigolo, so se odločili, da skladateljem iz različnih držav zaupajo nove skladbe, ki so jih združili v celoto. Skladanje so zaupali Matteu Firmiju in Marii Beatrice Orlando iz Italije, Ivani Radovanović iz Srbije in Davidu Mastikosi iz Bosne in Hercegovine.

