Fojbe in eksodus: Dipiazza odgovoril SKGZ in SSO

Sporni dogodki v okviru niza obeleževanja dneva spomina na fojbe in eksodus, ki ima pokroviteljstvo Občine Trst, so del programa, o katerem ni odločala samo Občina Trst, ampak širok odbor, v katerem so prisotne različne občutljivosti, sam župan pa ni nikoli nasprotoval nobeni pobudi slovenske narodne skupnosti, čeprav se z nekaterimi tudi ni strinjal. Tako je med drugim tržaški župan Roberto Dipiazza, ki drugače poudarja prijateljstvo in naklonjenost do Slovencev, odgovoril na pismo predsednikov Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij, Ksenije Dobrila in Walterja Bandlja v zvezi z občinskim pokroviteljstvom nad nekaterimi srečanji, kjer bo npr. govor o »slovenskem lažnem samopomilovanju« in »jugoslovanskih teroristih« ter o tem, da naj bi tržaški Narodni dom požgali Slovenci sami.

Dipiazza je predsednikoma SKGZ in SSO danes odgovoril s pismom, ki pa ga iz institucionalne korektnosti (tako so povedali v njegovem kabinetu) ni posredoval medijem: župan je namreč podvomil v odločitev Dobrilove in Bandlja, da sta sočasno posredovala svoje pismo tako njemu kot medijem.

Dipiazza je nad pismom in stališčem, da je treba okrepiti mirno sožitje, »osupel«, saj je po lastnih besedah vedno bil pozoren do slovenske narodne skupnosti in opozarja tudi na konkretna dejanja v tem smislu ter na »številne geste, dejanja in obsodbe zločinskih dejanj« in tudi na »javno opravičilo tudi slovenski skupnosti za zločine, vezane na fašistično represijo v mestu.« Prav tako poudarja svojo premočrtnost v zvezi z razvojem dogodkov glede vračanja Narodnega doma. Sam raje deluje v smeri krepitve integracije in ne toliko mirnega sožitja, saj slednji izraz daje vtis, kot da bi se hotelo vzpostaviti določeno distanco.