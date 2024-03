Fotografski natečaj, posvečen pisanemu svetu čebelarstva

Društvo slovenskih čebelarjev - Trst v sodelovanju s krožkom Fotovideo Trst 80 razpisuje ob svetovnem dnevu čebel, ki ga praznujemo 20. maja, fotografski natečaj na temo Naše čebele.

Obdelava teme je prosta. Udeleženci natečaja jo lahko obravnavajo v vseh njenih razsežnostih: čebela kot žuželka, čebelarstvo, tehnika čebelarstva, čebelnjaki, med in tako dalje. Fotografije so lahko v barvni ali črno-beli tehniki. Fotomontaža ni dovoljena, posamezna fotografija mora biti originalna in ne sme biti obdelana z računalnikom ali na druge načine. Natečaj predvideva eno samo kategorijo, in sicer od 16. leta dalje.

Vsak udeleženec lahko sodeluje z največ tremi fotografijami, ki niso bile še nikjer objavljene. Fotografije morajo biti v digitalnem formatu JPG, v ločljivosti 300 dpi in velikosti 30 krat 45 centimetrov. Fotografij, ki ne bodo v tem formatu, ne bodo upoštevali. Poslane morajo biti po elektronski pošti na naslov info@trst80.com ali a.piscanc36@gmail.com, najkasneje do nedelje, 28. aprila do 24. ure. V elektronskem sporočilu je treba navesti ime, priimek, datum rojstva, bivališče, telefonsko številko in elektronski naslov.

Žirijo bodo sestavljali: Tiziano Neppi (fotografski novinar), Alida Cartagine (predsednica krožka Circolo Fotografico Triestino) in Andrej Piščanc (odbornik Društva slovenskih čebelarjev - Trst).

Nagrajevanje fotografij bo potekalo ob odprtju razstave, ki bo v petek, 17. maja, ob 20. uri, v Čebelarskem domu (Cesta za Bazovico 112).

Društvo slovenskih čebelarjev - Trst si pridržuje pravico do javne objave prispelih fotografij z navedbo avtorja posnetka, ki bo tudi obveščen. Fotografije postanejo last društva.