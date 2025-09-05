Franc Vecchiet proti vojnam in nerazsodnosti

V prostorih krožka Krut v Ulici svetega Frančiška v Trstu je do 25. septembra na ogled samostojna razstava umetnika Franca. Slike, ki so nastale z različnimi tehnikami, in tridimenzionalne postavitve v prostor predstavljalo strnjen pogled v njegovo dolgoletno umetniško delo ter poudarjajo idejo čistosti, kot je na odprtju povedala fotografinja Lorella Klun.

»Pri Vecchietovem delu je neizogibno prisotna trojica umetnik-gledalec-umetnina, ki deluje kot neka koherentna konstanta, saj vsaka umetnina vzpostavlja odnos tako s prostorom kot z gledalcem,« je še dodala. Prav tako je fotografinja opozorila na umetnikovo načelo, po katerem mora biti vloga umetnosti ne le estetična, toda tudi etična.

»Želel sem pripraviti razstavo proti vojnam,« je s svojo preprostostjo in razorožljivo neposrednostjo povedal Vecchiet, »a tudi proti nerazsodnosti, ki je danes vseprisotna. Zato sem se odločil za nekatere tridimenzionalne elemente, za katere se gledalec sprašuje, ali stojijo ali ne. Pravzaprav še vedno ne vem točno, zakaj«.