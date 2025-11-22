Francesca Albanese občuduje glasne pozive Nataše Pirc Musar k solidarnosti

V našem intervjuju s posebno poročevalko ZN Francesco Albanese, ki je včeraj v Trstu prejela posebno nagrado Fundacije Luchetta, Ota, D’Angelo, Hrovatin, izstopa odlomek o Sloveniji oziroma o njeni predsednici Nataši Pirc Misar. V vprašanju smo izpostavili, da je solidarnost državnikov do palestinskega vprašanja na splošno precej skromna. V Evropi pa skupina držav le orje ledino v to smer, in med njimi je Slovenija.

Sama Francesca Albanese je za predsednico Natašo Pirc Musar dejala, da je edina evropska voditeljica, ki jo prepriča. Naša intervjuvanka nam je tako odgovorila: » Solidarnost do Palestincev na institucionalni ravni, kot velja v Sloveniji, je redkost. Res pa je, da si nobena država ne želi narediti preveč korakov naprej od ostalih. Zato se stvari premikajo tako zelo počasi. Ko sem bila poleti v Sloveniji, sem bila zelo ganjena nad toplim sprejemom ministrov in premierja, pri predsednici sem bila celo dvakrat. Občudujem njene glasne pozive k solidarnosti do mojega dela in palestinskega ljudstva.«