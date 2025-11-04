Franko Cossutta in Križ na slovenskih ekranih

Na prvem programu Televizije Slovenija bo drevi ob 23.05 na sporedu prvo od štirih nadaljevanj oddaje Spomini, ki jo je Janez Lombergar posvetil predsedniku Ribiškega muzeja Franku Cossutti in Križu nasploh. Oddaje bodo ponovili ob sobotah ob 8.45 na drugem programu TV Slovenija.

V nocojšnji oddaji bodo predstavljeni Trst in nekdanje ribiške vasi v Tržaškem zalivu, teden kasneje bo tekla beseda o življenju in delu Franka Cossutte, v tretji oddaji bo govor o zgodovini Križa in nekaterih njegovih uglednih osebnostih, zadnja oddaja 25. novembra pa bo namenjena Ribiškemu muzeju.

Še neobjavljeni dokumenti in slike

»Pripoved bo pospremljena z v glavnem še nikoli objavljenimi arhivskimi dokumenti, fotografijami in slikami o zgodovini Križa in tržaških obmorskih vasi,« je v predstavitvi Spominov napisal Janez Lombergar. Njegova oddaja v skladu s svojo dokumentaristično zasnovo predstavlja portrete bolj ali manj znanih osebnosti, ki so v različnih okoljih in na različne načine doživeli čas druge svetovne vojne in po njej.