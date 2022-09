Fundacija CRTrieste predstavlja svojo umetniško zbirko

Fundacija CRTrieste je konec julija praznovala 30-letnico obstoja, jubilej pa bo od 21. do 30. septembra obeležila z vsebinsko različnimi pogovori in razstavo, na kateri bodo na ogled postavili 45 del iz bogate umetniške zbirke. Prizorišče pestrega dogajanja bo nekdanja ribarnica.

Podrobnosti desetdnevnega dogajanja je na novinarski konferenci predstavila predsednica fundacije v odhodu Tiziana Benussi, ki je uvodoma spomnila, kako je leta 1992 nastala filantropska organizacija. Ta je v treh desetletjih na pomoč priskočila 1248 organizacijam, pohvali se lahko s 5374 projekti v skupni vrednosti 200 milijonov. Dejavni so bili na socialnem, kulturnem in športnem področju. »Zdelo se nam je primerno, da trideset let plodnega delovanja, ki je na prvo mesto od vsega začetka postavljalo dobrobit občanov, delimo z njimi. Že nekaj časa razmišljamo, kako bi najpomembnejša dela iz naše umetniške zbirke predstavili javnosti. Jubilej se je izkazal za idealno priložnost,« je rekla Benussijeva.

Koncept razstave je predstavil njen kustos Lorenzo Michelli, ki je dejal, da je v množici dragocenih del izbral tiste, ki so najbolj reprezentativna in ki najbolje predstavljajo tržaško zgodovino od sredine 19. do sredine 20. stoletja. Razstavni prostor bo kurator razdelil na pet sklopov, ki se bodo razlikovali ne samo po vsebini, ampak tudi po barvah.