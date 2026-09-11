Furlanska cesta še vedno zaprta

Zgornji del Furlanske ceste je tudi danes zaprt za promet, odločitev o ponovnem odprtju naj bi padla v soboto. Gozd pod kontovelskim Ključem in pri vrhu Kontovelske rebri so si ogledali geologi in gasilci. Od tu je namreč med četrtkovim obilnim deževjem na Furlansko cesto padlo kamenje. Eden izmed kamnov je bil velik okrog 60 centimetrov in bi lahko povzročil veliko škodo, zato so stabilnost območja preučevali geologi, je za Primorski dnevnik pojasnil predsednik zahodno-kraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni. Sestavili so poročilo, na podlagi katerega naj bi se jutri na tržaški občini odločili, ali je mogoče cesto ponovno odpreti.